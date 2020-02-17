https://static.news.ru/photo/31a49964-5171-11ea-97b0-fa163e074e61_660.jpg Дарья Сосновская Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не будет вмешиваться в дело активистки Дарьи Сосновской. Девушка получила удар в живот от силовиков при задержании во время августовской акции протеста в Москве.

Мне неизвестно, о каких-то планах по вмешательству, а главное, мы не считаем возможным какое-то вмешательство. Речь идёт о разбирательстве, которое идёт по линии соответствующих силовых ведомств. Не думаю, что здесь возможно какое-то вмешательство президента, — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарью Сосновскую задержали 10 августа. В этот день на проспекте Сахарова прошёл согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. Он собрал несколько десятков тысяч человек. После его окончания некоторые активисты отправились на «прогулку» по центру Москвы. Силовики сочли это за несогласованную акцию и начали задерживать людей. Среди них была и Сосновская. Момент её задержания попал на видео. На кадрах видно, как двое росгвардейцев волокут девушку под руки, затем один из них наносит ей удар кулаком в живот.

Активистка и её адвокат считают, что применение силы было незаконным. Сосновская жаловалась на побои в Следственный комитет. Там её заявление зарегистрировали, но никаких процессуальных действий за этим не последовало. Москвичка уже обратилась в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие СК.

Недавно управление МВД по Центральному административному округу Москвы объяснило, почему полицейские действовали таким образом. По мнению силовиков, девушка вела себя слишком эмоционально и «агрессивно» по отношению к представителям правоохранительных органов. Кроме того, активистка сделала «широкий шаг», когда полицейский захотел поднять упавшую дубинку. В МВД уверены, что она хотела наступить на орудие, так как до этого девушка делала «шаги ровной длины».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека говорил о грубых нарушениях силовиков во время разгона акций протеста в Москве. Тогда он отметил, что «нельзя бить женщину в живот».