Путин не будет обсуждать с Лукашенко тему признания Белоруссией Крыма
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:08, 08 сентября 2021
Александр Лукашенко, Владимир ПутинФото: president.gov.by
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет обсуждать тему признания Белоруссией Крыма на встрече с Александром Лукашенко. Слова политика передаёт ТАСС.
Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает, — признался Песков.
Встреча глав государств пройдёт 9 сентября в Москве.
Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым частью Российской Федерации после того, как это сделают все российские предприниматели. Он подчеркнул, что несмотря на связанные, в частности Будапештской декларацией, руки он готов переступить через свои заявления и признать Крым частью России.