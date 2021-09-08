Путин не будет обсуждать с Лукашенко тему признания Белоруссией Крыма

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет обсуждать тему признания Белоруссией Крыма на встрече с Александром Лукашенко. Слова политика передаёт ТАСС.

Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает, — признался Песков.

Встреча глав государств пройдёт 9 сентября в Москве.

Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым частью Российской Федерации после того, как это сделают все российские предприниматели. Он подчеркнул, что несмотря на связанные, в частности Будапештской декларацией, руки он готов переступить через свои заявления и признать Крым частью России.