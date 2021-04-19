Путин не будет общаться с Байденом на климатическом саммите

https://static.news.ru/photo/3aeb108e-a120-11eb-bc1f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры с американским коллегой Джо Байденом в ходе климатического саммита 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на мероприятии не предусмотрены двусторонние переговоры лидеров, принимающих участие в саммите.

Нет. Такие контакты не предусмотрены, — сказал он журналистам РИА Новости.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин примет участие в саммите лидеров по вопросам климата, который предложил провести Байден. Российский глава планирует изложить подходы Москвы к налаживанию широкой совместной работы с другими странами для преодоления негативных последствий глобального изменения климата.

Мероприятие состоится 22 апреля. Байден пригласил на него 40 мировых лидеров, в том числе Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В Вашингтоне считают, что саммит подчеркнёт безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на территории третьей страны. На ней будут подняты актуальные вопросы отношений двух государств. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит Россия — США может состояться предстоящим летом. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие несколько недель не получится организовать встречу между Байденом и Путиным. Он добавил, что глава Белого дома сделал предложение по встрече и решение следует принять российскому президенту.