https://static.news.ru/photo/bd7f2f00-266d-11ea-a953-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможных изменениях конституции, отметил, что в документ можно внести поправки, чтобы наладить связи между разными уровнями власти в стране.

Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи можно было бы как-то отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти, — считает политик.

По его словам, основополагающие положения конституции лучше не трогать. Он предложил подумать над созданием в России единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о готовности к «отдельным и аккуратным изменениям» в Конституции России.