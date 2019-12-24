Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможных изменениях конституции, отметил, что в документ можно внести поправки, чтобы наладить связи между разными уровнями власти в стране.
Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи можно было бы как-то отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти, — считает политик.
По его словам, основополагающие положения конституции лучше не трогать. Он предложил подумать над созданием в России единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований»,
Как писал NEWS.ru, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о готовности к «отдельным и аккуратным изменениям» в Конституции России.
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