Путин: выбор крымчан воссоединиться с РФ был правильным и своевременным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением. По его словам, чтобы это оценить, достаточно посмотреть на то, что происходит в данный момент в Донбассе. Трансляцию выступления главы государства вело РИА Новости.

Российский лидер сообщил на совещании, посвящённом социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, как «в сложные недели февраля — марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве».

Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и всё становится сразу ясным, — подчеркнул Путин.

Президент России ранее предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030-го. Также глава государства призвал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих субъектах РФ.