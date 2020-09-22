Путин назвал устав ООН главным источником международного права

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Устав Организации Объединённых Наций (ООН) сохраняет статус главного источника международного права, заявил глава РФ Владимир Путин во время 75-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, ООН достойно справляется со своей миссией — беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов.

Политик отметил, что ООН должна модернизироваться, не костенеть и подстраиваться под меняющийся мир. Представитель Москвы подчеркнул, что в Совбезе ООН необходимо сохранить право вето.

В этом году заседание Генассамблеи пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведут по 15 минут.