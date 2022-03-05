Путин назвал «театром абсурда» позицию Запада по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин охарактеризовал позицию Запада по Украине как «театр абсурда». По его словам, там «на чёрное говорят белое, на белое чёрное». Глава государства отметил, что в последнее время украинские власти стали открыто заявлять о том, что они не планируют выполнять Минские соглашения, пишет РИА Новости.

Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизора. В Интернете. Везде. Публично говорят: «не нравится», «не будем». При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем эти соглашения. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят — чёрное, а на чёрное говорят белое, — сказал Путин.

С таким заявлением Путин выступил в субботу в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. На мероприятии главе государства задали вопрос о целях спецоперации на Украине.

По данным президента РФ, с 2014 года в Донбассе было убито от 13 до 14 тысяч человек. По словам Путина, Запад этого не замечал. Глава государства добавил, что украинская сторона на данный момент держит в заложниках свыше шести тысяч иностранных граждан, при этом Киев ещё хуже относится к своим гражданам.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские военные расстреляли мирных жителей Волновахи. Отмечается, что они открыли огонь по людям, которые выходили из города с белым флагом.