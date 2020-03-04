https://static.news.ru/photo/1f45a694-5de9-11ea-8a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назвал своё обещание, что в кризис 1998 года не повторится, данное в 2008 году, рискованным. По его словам, кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития страны, но власти смогли не допустить обнуления накоплений.

Он отметил, что невыполненные цели принятой в 2008 году «Стратегии 2020» являлись лишь «предварительными планами».

Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне, — сказал Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Как ранее писал NEWS.ru, уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих нефтегазовых компаний, посвящённой состоянию мирового рынка.