Путин назвал способ защитить Россию в период переустройства мира

Президент РФ Владимир Путин назвал способ защитить Россию во время переустройства мира. По его словам, умеренный консерватизм — это самый разумный принцип мировоззрения. Об этом глава государства рассказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В предстоящий период мирового переустройства, исход которого ещё неизвестен, умеренный консерватизм — это самый разумный принцип мировоззрения, — сказал он.

Российский консерватизм Путин назвал консерватизмом оптимистов и отметил, что он замедляет «падение» и не ввергает в хаос. По его словам, в обузу можно превратить «что угодно», если действовать неосторожно.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мир уже вступил в эпоху фундаментальных перемен. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный. Он описал ситуацию китайской поговоркой.