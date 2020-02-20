https://static.news.ru/photo/8a570f46-5357-11ea-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Andrey Chepakin/Russian Look/GlobalLookPress

Президент России Владимир Путин оценил вклад Анатолия Собчака в развитие России. По его словам, это был человек общенационального масштаба.

Он не молчал никогда. Он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно, — цитирует Путина «МК».

Российский лидер подчеркнул, что Собчак был очень ярким человеком, готовым ответить на самые острые вопросы. Также он не случайно проиграл выборы, так как не умел кривить душой, добавил Путин. Бывший мэр Санкт-Петербурга вернул городу достоинство и вдохнул новую жизнь.

NEWS.ru сообщал ранее, что президент России возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака. После этого российский лидер обратился к жителям города.