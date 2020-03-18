https://static.news.ru/photo/014bebb0-6930-11ea-bb74-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с Россией. Об этом он заявил, приехав на полуостров в шестую годовщину «крымской весны».

Люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку, — отметил Путин.

Президент также предположил, что сомневающиеся сами понимают «нелепость всяких попыток подобного рода». Ещё он отметил неудачность других стран, пытавшихся создать проблемы для крымчан после воссоединения с РФ.

Как писал NEWS.ru, глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал образцом нравственной и справедливой политики решение Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году.

18 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь подписали с Россией договор, согласно которому они вошли в состав РФ в качестве двух новых субъектов — 22-й республики и третьего города федерального значения. Таким образом, число регионов увеличилось до 85. После воссоединения Крыма с Россией представители полуострова появились в Совете Федерации — по два от каждого региона, а после выборов в Госдуму в 2016 году в нижней палате парламента стали заседать и крымские депутаты.