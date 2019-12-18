https://static.news.ru/photo/30be120e-2256-11ea-b20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Европарламента приравнять Советский Союз и фашистскую Германию неприемлемо и некорректно, подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.

По его словам, можно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в каком-то смысле это будут заслуженные упрёки.

И, безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма, и мы его осудили, и культ личности осудили и так далее, но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма, — заявил он.

Глава государства добавил, что придерживающиеся такой позиции люди «не знают историю, читать и писать не умеют».

Ранее Путин заявил, что попытки искажения исторической правды не прекращаются. По его словам, европейский документ является ярким свидетельством беспардонной лжи.

Европарламент призвал страны ЕС к включению в курсы истории в учебных заведениях анализа последствий действий тоталитарных режимов. Депутаты выбрали 25 мая (день казни Витольда Пилецкого в 1948 году в Польше) как дату, когда будет отмечаться Международный день героев борьбы с тоталитаризмом.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.