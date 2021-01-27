Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

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Продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) — это шаг в правильном направлении. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Выступая в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате, российский лидер отметил, что региональные конфликты множатся, а система глобальной безопасности деградирует.

[Президент ВЭФ] Клаус [Шваб] сейчас упомянул о вчерашнем моём разговоре с президентом США и о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении, — сказал Путин.

27 января Совет Федерации ратифицировал документ, который был рассмотрен на заседании и принят единогласно. Голоса «за» отдали все 148 участников заседания.

Договор был подписан в 2010 году в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-1. Изначально документ заключали на десять лет, затем он был продлён ещё на пять лет.

О необходимости очередной пролонгации заявляла новая администрация США во главе с Джо Байденом. Этот вопрос был особенно актуален, учитывая то, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп приостановил консультации о продлении договора, так как Вашингтон не устроили текущие условия. Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, однако Пекин отказался от этого. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока, который истекал 5 февраля 2021 года.

26 января, как писал NEWS.ru, президенты России и США в ходе телефонных переговоров договорились о продлении СНВ-3. Ранее СМИ сообщали о предстоящем обмене нотами о продлении договора между РФ и США.