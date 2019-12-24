https://static.news.ru/photo/30548a3a-2663-11ea-bba7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями поблагодарил их «за конструктивную, содержательную работу» в 2019 году и перечислил основные направления, над которыми им предстоит трудиться в 2020 году.

Среди приоритетов законотворческой повестки отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, — цитирует ТАСС Путина.

Кроме того, по словам президента, им предстоит «серьёзный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели „регуляторной гильотины“».

Путин подчеркнул, что по ключевым законопроектам «необходимо открытое, широкое и живое обсуждение», чтобы учесть все мнения и нюансы. Он напомнил парламентариям, что люди от них ждут честного и эффективного представительства своих интересов, принятия продуманных и справедливых законов.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Любовь Духанина выступила за отмену домашних заданий для школьников. Заместитель председателя по образованию и науке считает, что у детей недостаточно времени на их выполнение. Ранее с инициативой отмены экзаменов в школе выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Также он предложил проводить уроки истории в исторических музеях, биологии — в зоологических, а остальные — на улице.