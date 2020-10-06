Путин назвал отказ США от ДРСМД очень опасным шагом

https://static.news.ru/photo/5ec16496-087c-11eb-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) является очень опасным шагом, считает президент РФ Владимир Путин.

После 2002 года, когда администрация президента Буша вышла из договора по противоракетной обороне, это второй такой крупный шаг, и, на мой взгляд, очень опасный для поддержания международной стабильности и безопасности, — сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Он также высоко оценил заявление претендующего на пост президента США Джозефа Байдена о возможности продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) или заключении нового договора. По его словам, это очень серьёзный элемент возможного взаимодействия РФ и США в будущем.

Ранее NEWS.ru писал, что глава международного комитета Совфеда Константин Косачев усомнился в желании Вашингтона продлить договор СНВ-3. По его мнению, США оказывает давление на Россию.