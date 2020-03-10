https://static.news.ru/photo/297322d6-62d0-11ea-a957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Наделение президентскими полномочиями Госсовета и других государственных ведомств, состав которых не избирается напрямую гражданами, является неправильным и опасным явлением, считает президент РФ Владимир Путин.

Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведёт к расколу общества, — заявил глава государства во время выступления в Госдуме. Прямая трансляция велась на сайте YouTube.

Он добавил, что внутриполитическая стабильность — одно из уязвимых мест России.

Политик также считает, что РФ пережила достаточно революций, и свой план по ним она уже выполнила. Президент отметил, что от РФ ждут, что страна поскользнётся и погрязнет во внутренних дрязгах.

Путин прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта основного закона президентский срок может будет обнулён.

С таким предложением 10 марта выступила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. По её мнению, после вступления в силу обновлённой Конституции у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ, писал NEWS.ru.