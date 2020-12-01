Путин назвал неспокойной обстановку в странах ОДКБ

https://static.news.ru/photo/1719f4d8-3486-11eb-92af-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал обстановку в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметив, что она складывалась не без проблем.

Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойна, — заявил он на саммите стран — членов организации.

Российский лидер пояснил, что речь идёт о послевыборных событиях в Белоруссии, вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе и внутриполитической ситуации в Киргизии.

Как писал NEWS.ru, Путин отметил, что для прекращения кровопролития в Карабахе «потребовались активные посреднические усилия России». Он также добавил, что армянским властям пришлось принять очень сложные решения, которые при этом были необходимы для народа.

Президент РФ Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.