https://static.news.ru/photo/eefc3552-3d09-11ea-a67e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что переход страны на парламентскую форму правления нецелесообразен.

По его словам, теоретически это возможно в РФ. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности в Липецке.

Целесообразно или нет? У каждого своё мнение на этот счёт. Я считаю, что нет, — передаёт « Интерфакс » слова президента.

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Липецкую область. Цель приезда российского лидера — ознакомление с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал утверждение нового состава правительства. Как рассказал Турчак, в партии довольны сохранением костяка тех министров, что входят в руководящие органы ЕР — Патрушева, Кобылкина, Якушева, Дитриха и Шойгу, и воспринимают позитивно «вливание свежей крови», в том числе также партийцев — министра экономразвития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова.