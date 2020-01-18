Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать, — заявил Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.
Глава государства признал, что рост реальных доходов «заморозился в последние пять лет». При этом, по словам Путина, национальная экономика выросла «практически в два раза».
Как писал NEWS.ru, по итогам 2019 года остались неизрасходованными около 150 миллиардов рублей, выделенных на нацпроекты. Сумма сопоставима с годовыми бюджетами двух-трёх небогатых регионов России.
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