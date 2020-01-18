https://static.news.ru/photo/90ec5538-3a06-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Утиные истории» Фото: Walt Disney Television Animation

Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».

У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать, — заявил Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.

Глава государства признал, что рост реальных доходов «заморозился в последние пять лет». При этом, по словам Путина, национальная экономика выросла «практически в два раза».

Как писал NEWS.ru, по итогам 2019 года остались неизрасходованными около 150 миллиардов рублей, выделенных на нацпроекты. Сумма сопоставима с годовыми бюджетами двух-трёх небогатых регионов России.