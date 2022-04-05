Путин назвал национализацию активов России на Западе обоюдоострым оружием

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса в ответ на призывы к национализации российских энергетических активов на Западе подчеркнул, что это обоюдоострое оружие, пишет ТАСС.

Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе — NEWS.ru] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие, — отметил Путин.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ранее приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома». По информации издания, Хабек опасается возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти».