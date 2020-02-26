https://static.news.ru/photo/66a3d3ca-589a-11ea-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 900 предложений о поправках в Конституцию России поступило в настоящий момент. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, — отметил российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.