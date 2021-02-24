Путин назвал главную угрозу для мира

https://static.news.ru/photo/02ff142e-7699-11eb-8e17-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Главной угрозой для мира в целом и России в частности является терроризм. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Глава государства подчеркнул, что террористических вызовов не становится меньше.

Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается, — подчеркнул Путин.

Президент поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами. По его словам, Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с другими странами на постсоветском пространстве. Он отметил, что такая агрессивная политика извне направлена на то, чтобы затормозить развитие Российской Федерации, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность.

Только в течение 2020 года, уточнил Путин, российские спецслужбы предотвратили 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше, чем годом ранее, когда было выявлено 57 таких попыток. Такая статистка свидетельствует о том, что «преступные замыслы в подпадающем случае удаётся вскрывать на стадии их подготовки», заявил глава государства.

По словам президента, в декабре прошлого года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чечни и Ингушетии. Помимо этого, идёт работа и «на дальних подступах», в том числе в Сирии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Россия заподозрила Запад в подготовке ядерной войны. По мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, об этом свидетельствует неготовность подтвердить формулу Горбачёва — Рейгана о том, «что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Сделать это, уточнил представитель МИД, необходимо как в двустороннем порядке, так и в более широком формате «ядерной пятёрки».