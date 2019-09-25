https://static.news.ru/photo/5ae766e8-df8a-11e9-9d00-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ключевым смыслом госуправления является обеспечение достойного уровня жизни граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

По его словам, нацпроекты созданы для достижения «действительно прорывных результатов». При этом он отметил, что важно поддерживать постоянную обратную связь и объективное видение всей картины.

Где система работает, а где, к сожалению, иногда, так же как везде, во всём мире, даёт сбои, выявляет, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации, — пояснил глава государства в ходе конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

Политик заявил, что также нужно контролировать отдачу вложенных ресурсов и их оптимальное применение.

Он подчеркнул, что огромную роль в формировании полной картины и тестировании реформ играют общественное, парламентское наблюдение и представители высшего органа финансового контроля.

Российский лидер выразил уверенность, что специалисты таких служб «по своему статусу призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению», основной смысл которого заключается в устойчивом развитии общества и росте уровня жизни, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Путин примет участие в работе конгресса ИНТОСАИ. Форум открылся в московском выставочном комплексе «Манеж». Конгресс будет проходить по 28 сентября.