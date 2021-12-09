Путин назвал аресты до приговора зачастую неоправданными

Президент России Владимир Путин заявил, что зачастую россиян совершенно неоправданно заключают под стражу в СИЗО до вынесения приговора суда. Он отметил, что существуют и другие меры пресечения для подозреваемых в совершённых преступлениях. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека.

Конечно, засаживать человека за решётку, в камеру часто совершенно не оправдано. Уверяю вас, я полностью с вами согласен, — сказал глава государства.

Он напомнил, что за человеком, который мог совершить преступление, должен быть установлен контроль, пока суд не вынесет приговор. Тем не менее арест в СИЗО можно заменить домашним арестом или же специальными браслетами. Президент подчеркнул, что поддержка Минюсту будет оказана в полной мере, а также «будет ускорена разработка проекта федерального закона о пробации».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что считает возможным расширить применение исправительных работ на практике. Глава государства отметил, что соответствующее распоряжение уже дано правительству России.