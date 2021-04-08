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Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области представителя КПРФ, члена Совета Федерации Алексея Русских.

Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ульяновской области, — говорится в приказе главы государства.

Тем же приказом Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора области Сергея Морозова.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сергей Морозов сообщил, что решил сложить с себя полномочия. По словам главы региона, он уходит в отставку, чтобы баллотироваться в Госдуму на выборах 19 сентября. Вместе с тем ещё в марте губернатор попал в «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав российских регионов, что означало высокую вероятность его отставки.

Морозов являлся старейшим губернатором в России, который дольше других своих коллег сохранял свою должность. В 2016 году он заступил на четвёртый срок.