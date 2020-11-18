Артём Здунов назначен врио главы Мордовии

https://static.news.ru/photo/7eb246fc-29b6-11eb-a30a-fa163e074e61_660.jpg Артём Здунов Фото: Artemon228/wikipedia.org

Президент России Владимир Путин назначил Артёма Здунова временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия.

Глава государства провёл рабочую встречу со Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Своё решение губернатор объяснил тем, что необходимо давать дорогу молодым. Губернатор поблагодарил всех жителей Мордовии, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике, писал NEWS.ru.

Кроме того, Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого он занимал пост зампредседателя правительства Ставропольского края.