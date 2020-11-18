Путин назначил врио главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

https://static.news.ru/photo/61c76824-29b6-11eb-812a-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Гладков Фото: Правительство Севастополя

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого он занимал пост зампредседателя правительства Ставропольского края.

Решение было принято в ходе рабочей встречи главы государства с Гладковым. Указ о его назначении опубликован на сайте Кремля. В силу он вступил со дня подписания — 18 ноября.

Гладков будет возглавлять регион до проведения выборов губернатора, которые должны состояться в сентябре 2021 года.

Гладков заменил на данном посту Евгения Савченко, досрочно ушедшего в отставку. Первоначально предполагалось, что регион возглавит бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, ставший заместителем Савченко незадолго до его ухода.

Позднее в Кремле сочли, что назначать на пост губернатора Буцаева не стоит, поскольку он не справился на предыдущем месте работы в РЭО. Кроме того, по некоторым данным, к нему возникли вопросы у спецслужб.

Ранее NEWS.ru писал, что занять должность белгородского губернатора предлагали бывшему министру транспорта Евгению Дитриху. Однако он от неё отказался.