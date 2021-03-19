Путин назначил своих членов ЦИК

https://static.news.ru/photo/1b969666-88b8-11eb-a98b-96000091f725_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал свою пятёрку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии. Центризбирком состоит из 15 членов, пятерых из них назначает президент, пятерых — Совет Федерации и ещё пятерых — Госдума.

В президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в нём Павел Андреев из Общественной палаты, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Шутов, — сообщил ТАСС осведомлённый источник.

Полномочия нынешнего состава ЦИК истекут к концу марта 2021 года. Новый состав избирается на пять лет.

Как писал NEWS.ru, ранее депутаты Госдумы утвердили кандидатуры пятерых новых членов избирательной комиссии России. На место в составе ЦИК претендуют руководитель аппарата фракции «Единой России» Константин Мазуревский, действующий член ЦИК и представитель КПРФ Евгений Колюшин, член ЛДПР Александр Курдюмов и действующий член комиссии от «Справедливой России» Николай Левичев. Также была предложена кандидатура единоросса Антона Лопатина, уже входящего в действующий состав ЦИК.

В списке от Совета Федерации значатся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава подмосковного городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.