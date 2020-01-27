Российский военачальник Виктор Стригунов назначен первым замглавы Росгвардии. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Назначить Стригунова первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, — говорится в документе, который был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Стригунов занимал должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии. В 2017 году он был удостоен звания генерал-полковника.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин назначил бывших министров культуры Владимира Мединского и экономического развития Максима Орешкина помощниками главы государства. Кроме того, глава страны своим указом внёс изменение в положение об администрации Кремля. Теперь заместителей у руководителя президентской администрации будет не два, как раньше, а три.
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