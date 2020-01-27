Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации/rosgvard.ru

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок захотел от России часть Алмазного фонда. По его словам, Незалежная должна последовать примеру Польши и получить свою компенсацию за «оккупацию в прошлом веке».

Московия должна нам как никому, — написал Тягнибок в своём Telegram-канале. Политик отметил, что Украине по праву принадлежит часть золотовалютных запасов СССР. Кроме того, он считает, что Москва должна компенсировать...