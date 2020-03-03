Сергей Желтов назначен начальником ГУ МЧС РФ по Москве. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Указом президента РФ от 2 марта 2020 года начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов, — рассказали в пресс-службе главка.
Ранее Желтов занимал должность замначальника главка по Государственной противопожарной службе. С 3 июля 2019 года он был назначен временно исполняющим обязанности начальника столичного ГУ МЧС РФ,
Как писал NEWS.ru, Путин назначил Анатолия Супруновского заместителем главы МЧС России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен