Путин назначил послов РФ в Гамбии, Сенегале и Габоне

https://static.news.ru/photo/648888da-e08d-11ea-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назначил послов в Гамбии, Сенегале и Габоне. Текст документов опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Дмитрий Кураков, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Габонской Республике, назначен послом в Сенегале и Гамбии по совместительству.

Новым послом в Габонской Республике указом был назначен Ильяс Искандаров, занимавший ранее должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ и получивший в июне 2020 года ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Кураков также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Он занимал должность посла РФ в Габоне с 2013 по 2020 год.

Ранее Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России, писал NEWS.ru.