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Путин назначил нового посла в Латвии

14:48, 28 сентября 2021
Путин назначил нового посла в Латвии
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Ванина новым послом России в Латвии. Соответствующий документ опубликован на официально портале правовой информации.

Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской республике, — говорится в указе.

Ванин в 2004-2009 годах был послом РФ в Словении, в 2012-2018 годах — в Дании. В 2009-2012 годах работал гендиректором министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Уточняется, что распоряжение президента вступил в силу с момента подписания. Таким образом, Чуприян стал врио министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий с вечера 10 сентября.

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