https://static.news.ru/photo/081fe0f0-5197-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мелик-Багдасаров Фото: mirffmarbell/facebook.com

Сергей Мелик-Багдасаров стал новым послом РФ в Венесуэле. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент России освободил от должности Владимира Заемского. Он был послом в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.

Как писал NEWS.ru, аргентинские власти приняли решение заменить посла в России. Руководить миссией в Москве будет Алисия Кастро, которая ранее представляла интересы страны в Венесуэле и Великобритании.