Сергей Мелик-Багдасаров стал новым послом РФ в Венесуэле. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом президент России освободил от должности Владимира Заемского. Он был послом в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.
Как писал NEWS.ru, аргентинские власти приняли решение заменить посла в России. Руководить миссией в Москве будет Алисия Кастро, которая ранее представляла интересы страны в Венесуэле и Великобритании.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен