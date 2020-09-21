Путин назначил нового посла на Филиппинах

https://static.news.ru/photo/d1f89b18-fc16-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Посольство РФ на Филиппинах Фото: konsulmir.com

Владимир Путин назначил Марата Павлова послом России на Филиппинах. До этого дипломат занимал должность генерального консула в Генуе.

Указ размещён на официальном портале правовой информации. Павлов родился в 1978 году и с 1995 года трудится в Министерстве иностранных дел.

С 2015 года эту должность занимал Игорь Ховаев, который также был послом РФ в Республике Палау, Республике Маршалловы острова и Федеративных Штатах Микронезии. Он был уволен отдельным указом, также опубликованном на портале.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.