Путин назначил нового посла на Филиппинах

Владимир Путин назначил Марата Павлова послом России на Филиппинах. До этого дипломат занимал должность генерального консула в Генуе.
Указ
С 2015 года эту должность занимал Игорь Ховаев, который также был послом РФ в Республике Палау, Республике Маршалловы острова и Федеративных Штатах Микронезии. Он был уволен отдельным указом, также
Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.
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