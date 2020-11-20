Путин назначил нового главу своей канцелярии

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Отношения России и Соединённых Штатов уже испорчены и испортить их сейчас нельзя, заявил российский президент Владимир Путин.

Таким образом политик в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос, не испортит ли Россия отношения с США. Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены, — сказал он. До...