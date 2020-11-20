Путин назначил нового главу своей канцелярии

Андрей Казаков возглавил канцелярию президента. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации, — говорится в документе.
Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
По данным сайта Кремля, до этого Казаков работал заместителем главы секретариата главы администрации президента.
Ранее должность главы канцелярии президента Российской Федерации занимал Александр Голублев, однако он скончался. Путин направил телеграмму его сыновьям. Политик выразил поддержку Олегу Голублеву и Артёму Голублеву и соболезнования в связи с кончиной их отца.
Накануне NEWS.ru писал, что главой Российского экологического оператора (РЭО) назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.