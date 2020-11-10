Путин назначил Новака на должность вице-премьера

Президент России Владимир Путин освободил Александра Новака от должности министра энергетики, назначив его заместителем председателя правительства.
В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте указа президента, опубликованного на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее кандидатура Александра Новака на пост вице-премьера была внесена в Госдуму по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. На освободившуюся должность министра энергетики глава кабмина предложил кандидатуру генерального директора «РусГидро» Николая Шульгинова.
Александр Новак родился 23 августа 1971 года в Авдеевке Донецкой области Украины. Окончил Норильский индустриальный институт, а также МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве по специальности «Менеджмент». Занимал должность министра энергетики РФ с 2012 года.
Согласно новому конституционному закону, кандидаты на посты в правительстве проходят согласование в нижней палате парламента РФ.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ещё одной должности заместителя председателя правительства.
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