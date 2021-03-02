Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем

https://static.news.ru/photo/a7af947c-7b75-11eb-9aef-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее с 2012 года этот пост занимал Владимир Чернов. В начале февраля его освободили от этой должности.

Это управление занимается информационно-аналитическим обеспечением главы государства и руководителя администрации по вопросам межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин назначил Элеонору Митрофанову чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии. Другим указом глава государства освободил от должности посла Анатолия Макарова. Митрофанова ранее возглавляла Россотрудничество. С этого поста она ушла в июле 2020 года, перейдя на должность посла по особым поручениям в МИД РФ. Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Митрофанова приступит к своим обязанностям в феврале. Она заявила, что Болгария — прекрасная, интересная страна, и она многих там знает, поэтому с удовольствием приняла это назначение.