Путин назначил нового посла РФ в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d9bec5ae-8d8c-11eb-aeab-96000091f725_660.jpg Евгений Лукьянов Фото: wikimedia.org

Евгений Лукьянов назначен новым российским послом в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Белоруссии, — говорится в указе.

Лукьянов сменил в этой должности Дмитрия Мезенцева. На протяжении последних четырёх лет он работал в качестве чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвии.

Кандидатура 69-летнего Лукьянова была согласована. Решение о новом переводе дипломата было принято исходя из его опыта работы в Совете безопасности и банковской сфере.

О том, что Москва готовится заменить посла в Белоруссии, стало известно в конце февраля. Как писал NEWS.ru, решение о новом переводе дипломата было принято исходя из его опыта работы в Совете безопасности и банковской сфере.

За последние три года РФ уже в третий раз меняет посла в Минске. До Мезенцева этот пост занимал Михаил Бабич.