Путин назначил Грефа спецпредставителем по продвижению заявки РФ на ЭКСПО

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о назначении своим спецпредставителем по вопросу продвижения заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в Москве в 2030 году руководителя Сбербанка Германа Грефа. Как следует из опубликованного документа, глава финансово-кредитной организации будет исполнять эти обязанности «на общественных началах».

Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030 в Москве, — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи пообещал, что Москва посоревнуется с Римом за право принять выставку ЭКСПО в 2030 году. Он добавил, что российская столица уже подала заявку на проведение всемирной выставки. Кадры со встречи были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инфраструктура столицы России готова к проведению международной выставки ЭКСПО-2030, если Москва выиграет соответствующий конкурс. По словам мэра, для проведения выставки будет выделена территория в подмосковном Внуково.