10 марта может войти в новейшую историю России как «День одураченных» — подобно таковому дню в истории Франции, когда в XVII веке в один день противники кардинала Ришелье радовались его отставке, и рыдали над тем, что в итоге он никуда не ушёл. С утра казалось, что главным событием будет поправка председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова к президентской поправке, что дети — не важнейшее «достояние» РФ, а «приоритет государственной политики».

Но сперва Жириновский кулуарно, а затем борец Александр Карелин уже с думской трибуны объявили об идее провести досрочные парламентские выборы. Политтехнологи обрадовались приспевшей раньше времени возможности заработать на предстоящей скоро кампании. Казалось — вот она, информационная бомба! Однако уже через несколько минут пришла еще более сенсационная новость — депутат Валентина Терешкова предлагает позволить баллотироваться Владимиру Путину на новый срок, «обнулив» предыдущие.

Вслед за этим из Кремля сообщили, что в Госдуму комментировать происходящее приедет сам президент. И он приехал и взошёл на парламентскую трибуну. Из его выступления стало ясно, что гарант выступает за формальное сохранение ограничения количества сроков для избрания главы государства, но при этом он не против «обнуления» — то есть позволения ему баллотироваться и в дальнейшем, разумеется, с согласия граждан, выраженного на референдуме, и подтвержденного Конституционным судом. Что до депутатов, то идею о досрочных выборах он не поддержал.

kremlin.ru

Думается, теперь замысел с поправками в Конституцию — в целом ничего не меняющими, сугубо декларативными, — становится более-менее понятным. Все делается ради возможности президенту баллотироваться и в 2024 году, и далее. Либо — что почти одно и тоже в данном случае — продекларировать эту возможность, дабы остудить особенно горячих желающих.

Путин сам отметил в своем выступлении, что «у нас, к сожалению, много ещё пока сделано, как в народе говорят, „на живую нитку“ и что стабильность „должна находиться в приоритете“. Особенно в то время, когда у страны ещё много проблем».

Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать, — добавил гарант.

Так что нынешняя конституционная кампания — это учёт данного обстоятельства. Действительно, стабильность нынешнего политического режима держится вовсе не на нефтяных ценах, которые достаточно неустойчивы, как мы лишний раз убедились на днях. И не на личности Владимира Путина как носителе неких исключительных качеств. Нет, она держится на его персоналии как центре пересечения всевозможных личных связей и отношений уже в течение двадцати лет.

kremlin.ru

Уйди он вдруг сейчас, и управленческий кризис неизбежен именно в силу слабости институтов. У РФ уже имеется опыт с Дмитрием Медведевым, когда под конец его президентского срока начались разного рода волнения, публичные пререкания между чиновниками. Алексей Кудрин под телекамеру оговаривался с тогдашним главой государства — чего и представить себе нельзя при Путине; премьер и президент по-разному высказывались и о ситуации в Ливии, «Единая Россия» получила на выборах менее 50%, а затем последовала Болотная.

Поэтому и сейчас в отсутствие консолидирующей фигуры Мишустин может тянуть в одну сторону, Медведев — в другую, Сечин — в третью и т.д. Конечно, память о девяностых годах и нежелание их повторения консолидирует элиты, не допускает вынесения разногласий в публичную политику. Но без общенационального модератора это делать было бы труднее.

Что касается роспуска Думы, то в нем нет никакой необходимости — тот состав, который имеется сегодня, более чем устраивает Кремль. А любые выборы — это пусть минимальный, но риск для системы. Недаром президентский срок увеличен до шести лет. А полномочия думцев — до пяти. Это сделано именно для снижения числа рисков. Да и необходимость устраивать куда-то думцев, многие из которых останутся без мандата в случае внеочередных выборов — также совершенно ненужные хлопоты для Кремля.

Можно, конечно, задаться вопросом — а зачем единоросс Александр Карелин озвучил подобную идею? Поскольку у нас думцы на подобные самостоятельные поступки неспособны, то, вполне вероятно, что его заявление было частью дымовой завесы, призванной замаскировать на какое-то время истинные цели, что и удалось, а заодно сымитировать многопартийность и публичность политики. Отклонил Путин и идею Жириновского о выборах президента Госсоветом, также вброшенную для дополнительной шумихи, и показывающей — как далеко может теоретически зайти власть, но не заходит, поскольку президент у нас демократ.

Отметим, что обсуждение в Госдуме носило характер некоторой импровизации. Выступавший Крашенинников путался, его поправляли то председатель Госдумы Вячеслав Володин, то его заместитель Александр Жуков. Чувствовалось, что многое делалось наспех. А это в свою очередь отражало то, что решения в Кремле принимались в последний момент. Поэтому, когда Владимир Путин в январе 2020 поднял тему конституционных преобразований, вряд ли он уже имел чёткий постатейный план. Власть идёт вперед на ощупь. Так что некие неожиданности могут возникать и в дальнейшем.