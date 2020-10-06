Путин нашёл схожесть в ценностях коммунизма и христианства

https://static.news.ru/photo/75631eb0-0877-11eb-b21f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: putin.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что ему нравятся многие ценности коммунизма. По своему духу они схожи с христианскими постулатами, отметин глава государства.

7 октября Путин в 16-й раз встречает день рождения на посту президента. Ему исполняется 68 лет.

В этот день информагентство ТАСС обнародовало заключительную серию проекта «20 вопросов Владимиру Путину», посвящённого 20-летию работы политика на высших государственных постах. Серии был дан старт 20 февраля, однако были опубликованы только 17 частей разговора. В связи с пандемией коронавируса и мировым финансовым кризисом дальнейшая публикация интервью была приостановлена.

Проект возобновили несколько месяцев спустя. В завершающей части, как писал NEWS.ru, президент высказал уверенность, что за годы во главе государства ему удалось сохранить человеческие качества. При этом, по словам российского лидера, его друзья, которых он знает ещё со времён учёбы в университете, говорят, что он практически не изменился.