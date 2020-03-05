Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Перу Мартину Альберто Вискарре Корнехо в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Известный дипломат скончался в возрасте 100 лет.
Путин отметил, что Перес де Куэльяр своей деятельностью заслужил «высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет». Также он внёс большой вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Перу, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Хавьер Перес де Куэльяр занимал должность генсека ООН в период с 1981 до 1991 года. Это был период восьмилетней войны между Ираном и Ираком и гражданской войны в Сальвадоре. При этом во время ирано-иракской войны перуанец выступал посредником в мирных переговорах.
В 2000–2001 годах Перес де Куэльяр занимал кресло премьер-министра Перу.
Как писал NEWS.ru ранее, один из известнейших физиков ХХ века Фримен Дайсон скончался в США. Учёному было 96 лет. Дайсон считается одним из создателей квантовой электродинамики и квантовой теории поля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен