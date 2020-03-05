https://static.news.ru/photo/89519f9e-5ee2-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Перес де Куэльяра Фото: Переса де Куэльяра/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Перу Мартину Альберто Вискарре Корнехо в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Известный дипломат скончался в возрасте 100 лет.

Путин отметил, что Перес де Куэльяр своей деятельностью заслужил «высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет». Также он внёс большой вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Перу, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Хавьер Перес де Куэльяр занимал должность генсека ООН в период с 1981 до 1991 года. Это был период восьмилетней войны между Ираном и Ираком и гражданской войны в Сальвадоре. При этом во время ирано-иракской войны перуанец выступал посредником в мирных переговорах.

В 2000–2001 годах Перес де Куэльяр занимал кресло премьер-министра Перу.

Как писал NEWS.ru ранее, один из известнейших физиков ХХ века Фримен Дайсон скончался в США. Учёному было 96 лет. Дайсон считается одним из создателей квантовой электродинамики и квантовой теории поля.