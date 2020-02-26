https://static.news.ru/photo/6e4848f4-58a9-11ea-9262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия так и не получила все полагающиеся ей зарубежные активы СССР, несмотря на выплату внешних долгов бывших советских республик. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он назвал очевидным то, что Россия является правопреемницей страны Советов. Глава государства напомнил, что мировое сообщество согласилось с этим, «когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза». Когда Россия взяла на себя эти обязательства в обмен на зарубежные активы СССР, «весь мир был очень счастлив», подчеркнул Путин.

Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали, — приводит слова российского лидера ТАСС.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский высказал мнение, что СССР является «незаконно созданным государством». в Связи с этим, по его словам, Россия не должна считаться преемником «репрессивно-террористических деяний» Союза.

Однако, как писал NEWS.ru, в Кремле исходят из того, что Российская Федерация как де-юре, так и де-факто является правопреемницей Советского Союза. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.