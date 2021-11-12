Путин напомнил о том, как Украина перекрыла поставки газа в Европу

Президент России Владимир Путин высказался по поводу заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности перекрыть поставки российского газа в Европу через Белоруссию. В своем интервью на канале «Россия 24» Путин напомнил, что с такой практикой уже сталкивались, когда Украина заблокировала поставки российского газа для европейских потребителей.

Ведь такая практика у нас уже есть, но с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями и не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который был предназначен для потребителей в Европе, — сказал он.

Поэтому ситуация для России не нова, заметил Путин.

Просто, как говорят специалисты, ну, условно говоря, вентиль закрутили, просто перекрыли российский газ в Европу. Такое же было, — добавил лидер страны.

Ранее Путин заявил, что глава Белоруссии никогда не говорил с ним о возможности блокады газопровода.

Лукашенко дал Евросоюзу совет, прежде чем вводить санкции против Белоруссии, подумать о транзите газа и грузов. Он также напомнил о том, что через республику идет магистральный экспортный газопровод «Ямал-Европа».