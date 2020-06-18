Путин напомнил о преступлениях Сталина

https://static.news.ru/photo/4b905128-b199-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Russian Look

Президент Владимир Путин в своей статье для американского консервативного журнала National Interest заявил, что советский лидер Иосиф Сталин заслуживает многих законных обвинений. Политик напомнил о преступлениях руководителя СССР.

Он написал, что режим совершал преступления против советского народа. Кроме того, он отметил массовые репрессии.

Мы помним преступления, совершённые режимом против собственного народа, и ужас массовых репрессий. Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, — говорится в материале, опубликованном на сайте журнала.

При этом Сталина нельзя упрекнуть в непонимании природы внешних угроз. По мнению Путина, советские лидеры видели опасность Германии и её союзников и пытались выиграть время, чтобы укрепить оборону страны.

Также он затронул тему пакта о ненападении, заключённого между Советским Союзом и Германией (известен также как «пакт Гитлера — Сталина»). Глава государства считает, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР, произведённое по результатам этого соглашения, было законным. По его мнению, это соответствовало как международному, так и национальному праву того времени.

Кроме того, он написал о причинах, которые привели к началу Второй мировой войны. Он написал о Мюнхенском соглашении 1938 года.

Политик считает, что сейчас многие политики Европы, а особенно польские лидеры, пытаются скрыть эту страницу истории. Среди причин этому он называет отказ некоторых государств в дальнейшем от соблюдения обязательств по этому соглашению, а также участие некоторых из них в разделении территории другой страны

Путин отметил, что СССР хотел предотвратить трагедию, а Польша, «преследуя свои интересы, делала всё возможное, чтобы помешать созданию системы коллективной безопасности в Европе».

Как писал NEWS.ru, текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Политик приурочил статью к 75-летию Победы. В материале повествуется о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают об этом. Политик приводит исторические факты и даёт им свою оценку. Он ссылается на архивные данные.