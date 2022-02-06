Путин напомнил, что в стратегии НАТО Россию назвали противником
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:32, 08 февраля 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как главная угроза безопасности. Североатлантический альянс обозначил нас противником, мимо чего Россия пройти не может, отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.
Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник, — подчеркнул Путин.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Макрона продлилась чуть больше пяти часов. Президент РФ, комментируя их итоги, заявил, что встреча прошла в деловом ключе. Владимир Путин добавил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности.