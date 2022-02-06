Путин напомнил, что в стратегии НАТО Россию назвали противником

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова предоставить политическое убежище бывшему лидеру Украины Петру Порошенко. Российский лидер назвал чрезмерным преследование олигарха на Украине как «государственного преступника», передаёт РИА Новости. Первый раз Путин пообещал предоставить Порошенко политическое убежище в 2014 году, а сегодня предложение было вновь обновлено.

Не смотря на наши серьезные расхождения в вопросе урегулирования на Донбассе, он наделал много ошибок в этом направлении. Его преследование как госпреступника на мой взгляд тоже чрезмерная заявка на успех...