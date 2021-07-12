Путин написал статью о единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин сдержал своё обещание и написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал опубликован на сайте Кремля.

Ранее российский лидер в ходе прямой линии заявил, что напишет статью об отношениях Москвы и Киева. Тогда глава государства напомнил, что русские и украинцы — один народ.

Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию, — написал Путин.

По его мнению, отношения ухудшились из-за «целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву» единства двух народов.

Он призвал обратиться к истории, в которой прописано общее прошлое нескольких народов. По его словам, выводы о том, что украинцы якобы отдельный народ, строились ещё в XIX веке на вымыслах. Это было своеобразным инструментом соперничества.

И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся круп­нейшим государством Европы, — подчеркнул глава государства.

Сейчас Украину можно назвать «детищем советской эпохи», отметил президент, однако в стране огромные проблемы из-за того, что власти «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений». Теперь Украина является одной из самых бедных стран Европы, даже в непризнанном Косово уровень подушевого ВВП выше, добавил Путин.

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Украине лучше тратить деньги на улучшение жизни собственных граждан, а не направлять средства на содержание военных, которые едут в Донбасс. По словам президента, необходима добрая воля украинских властей, чтобы брать деньги и тратить их не на содержание армии, которую потом отправляют в Донбасс, а на то, чтобы поднимать экономику и повышать уровень жизни людей.