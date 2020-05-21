Путин наградил британских ветеранов Второй мировой медалью Ушакова

https://static.news.ru/photo/9ff9617c-9ad9-11ea-a446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Super/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова британцев, участвовавших в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Иностранцы удостоены российской награды за личное мужество и отвагу.

Фамилии семерых ветеранов указаны в документе, который размещён на интернет-портале правовой информации. Северные конвои применялись в годы войны как способ доставки грузов из США, Канады, Британии в Советский Союз через Северную Атлантику.

Формировались такие конвои в Ливерпуле и бухте Лох-Ю, а также в портах Исландии. За 10–14 суток они добирались до Мурманска, Архангельска и Молотовска, обходя оккупированную Норвегию. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли СССР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди тех, кто получит одну из таких, есть мэр норвежской коммуны Сёр-Варангер.