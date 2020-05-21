Путин наградил британских ветеранов Второй мировой медалью Ушакова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова британцев, участвовавших в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Иностранцы удостоены российской награды за личное мужество и отвагу.
Фамилии семерых ветеранов указаны в документе, который
Формировались такие конвои в Ливерпуле и бухте Лох-Ю, а также в портах Исландии. За 10–14 суток они добирались до Мурманска, Архангельска и Молотовска, обходя оккупированную Норвегию. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли СССР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди тех, кто получит одну из таких, есть мэр норвежской коммуны Сёр-Варангер.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен