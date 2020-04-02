Путин наделил регионы правом самим определять опасность из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/97803a92-74ec-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности из-за коронавируса и принимать соответствующие меры.

Глава государства 2 апреля выступил со вторым по счёту обращение к россиянам из-за распространения коронавируса. Первое состоялось 25 марта.

Ранее NEWS.ruписал, что Владимир Путин во время обращения сообщил, что в Москве переломить ситуацию с коронавирусом пока не удаётся. Он отметил, что это происходит несмотря на все усилия властей не допустить распространения заболевания.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.