Путин надеется на восстановление всего связанного с СВПД

https://static.news.ru/photo/ec6b04ce-a9a7-11eb-bbb0-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что всё связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлено в прежних рамках. Об этом сообщает РИА Новости.

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства собирается обсудить ситуацию в Каспийском регионе. Он отметил, что одним из соседей России в рамках каспийской «пятёрки» является Иран, поэтому вопрос по ядерной программе именно этого государства является одним из важных.

Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, — сказал Путин.

Он выразил надежду, что после этого Россия сможет выстроить благонадёжные отношения с участниками «каспийского клуба» и вместе с ними реализовывать планы, которые страна «для себя имеет в виду».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Россией, Китаем, Германией, Великобританией, Францией, США и Ираном. Среди прочего условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

Ранее глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв высказался о возможном возвращении США в ядерную сделку с Ираном. По его словам, для этого не потребуется принятия специальной резолюции Совбеза ООН.